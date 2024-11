Egy vadonatúj SpongyaBob játék érkezik 2025-ben a THQ Nordic-tól

Bár formális bejelentésünk egyelőre nincsen, a THQ Nordic csalafinta módon megszellőztette, hogy 2025-ben egy vadonatúj SpongyaBob-játék érkezik majd a rajongók legnagyobb örömére, ami vélhetően az elődök nyomdokain halad.

A hír úgy bukkant fel, hogy a csapat bemutatott egy halloweeni előzetest az eddig megjelent videojátékokhoz kapcsolódan, majd miután a videó végén felbukkan a SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom ? Rehydrated és a SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, harmadikként egy kis meglepetés is vár ránk.Ebből kiderül, hogy, amiről nagyjából ez minden információnk, bár a két agyatlan hős sziluettje szellemmé változik a felvételen, ami talán egy kics iránymutatást adhat a jövőre nézve.

Nézd nagyban ezt a videót!