Egy vadiúj taktikai szerepjátékot jelentett be a Fire Emblem széria fejlesztője

Egy új stratégiai RPG-játékon dolgozik a Fire Emblem széria fejlesztője, Masayuki Horikawa, a Redemption Reapers -re nem is kell olyan sokat várnunk, a látottak alapján pedig elképesztően sötétnek és depresszívnek ígérkezik a dark fantasy kaland.

Masayuki Horikawa neve ismerős lehet a Fire Emblem rajongói számára, az úriember a Fire Emblem: The Binding Blade, valamint az Awakening és a Fates epizódok fejlesztésében is részt vett. Új játékában sem merészkedik messzire a stílustól,, viszont hangulatában jóval komorabbnak ígérkezik.A sztori szerint a Mort seregek nyomorba döntötték a fantasy világot, csak egy szedett-vedett csapat, az általunk irányított Faithless Reapers tudja csak őket megállítani. A sötét hangulat és a fantasy látványvilág mellett a taktikázás is nagy szerepet kap majd a játékban.Ötfős kommandónk egyedi támadásokkal, speciális képességekkel és fegyverekkel szállhat majd szembe a Mort hordáival, a sztori folyamán pedig hőseink tragikus múltjába is betekintést nyerhetünk majd. A Redemption Reapers 2023. februárjában érkezik majd PC-re, valamint PlayStation 4-re és Nintendo Switch kézikonzolra.

