Egy új területre kalauzol el minket a készülőben lévő MMORPG, az Ashes of Creation

Az Intrepid Studio nagyszabású MMORPG játéka, az Ashes of Creation még javában készül, a fejlesztők javában pakolják bele az új tartalmakat, a legújabb előzetesben egy új játszható területet mutatnak be nekünk.

Az új helyszín egy hatalmas, kietlen sivatagba és annak környékére kalauzol el minket. A látottak alapján nem lesz egyhangú az új helyszín,egy eléggé változatos táj vár majd a kalandozókra.Természetesen az előzetes az új terület élővilágából is mutat egy kis ízelítőt, amely sokféle állatot, pl. hiénákat, orrszarvúakat és különféle szörnyeket is magában foglal, mint pl. a különféle szkarabeusz bogarak vagy az előzetesben is szereplő óriási skorpió. A videóban továbbá feltűnik egy igazán érdekes hátas, amit én momentán nem tudtam beazonosítani.Fantasy környezethez móltóan nem hiányoznak a misztikus tornyok, amelyek különféle energiasugarat küldenek az égbe, továbbá különféle titokzatos romok is feltűnnek a távolban, minden bizonnyal majd ezeket is felkereshetjük majd.A tervek szerint az új sivatagos környezet az a Alpha 2 fázisban érkezik majd a játékhoz. Sajnos pontos megjelenési dátummal még nem tudunk szolgálni, annyi biztos, hogy az Ashes of Creation PC-re fog megjelenni, jelenleg a készítők éppen az Unreal Engine 5 grafikus motorra váltanak át.

