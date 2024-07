Egy új móddal érkezik a Guilty Gear -Strive- friss szezonja

A 2,5D-s verekedős játék, a Guilty Gear -Strive- negyedik szezonja a mai nappal elrajtolt, ehhez kapcsolódóan számíthatunk egy új játékmódra, a TEAM OF 3 nyílt bétatesztje július 26-án indul.

A szezonbérlettel jött Dizzy, valamint 2025-ben Venom és Unika az új Guilty Gear Strive: Dual Rulers anime sorozatból , akik végre játszható karakterekként elérhetők lesznek. Továbbá jövőre várhatjuk Lucy-t is a Cyberpunk: Edgerunners anime sorozatból , így ez az első alkalom, hogy a Guilty Gear sorozat kollaborációra lép a CD Projekt Reddel.Néhány nap múlva érkezik a TEAM OF 3 mód is, amelybenaz online versus módban. Harc közben a két szerepkör, a Main és az Assist akár meg is változtatható, ennek a nyílt bétatesztjéhez július 26-29. között lehet csatlakozni.

