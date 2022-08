Egy új moddal a lassabb PC-ken is hasít majd a Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 -re sok mindent lehet mondani, csak azt nem hogy bugmentes, jól optimalizált játék lenne, a régebbi PC-ken gyakorlatilag sokszor játszhatatlan az alkotás még alacsonyabb beállításokkal is, azonban ez már nem sokáig kell így legyen, köszönhetően egy modnak.

Az AMD új FidelityFX Super Resolution 2.0-ja alig több mint egy hónapja jelent meg, így egyelőre még nem sok játék támogatja, az egyik Cyberpunk 2077 modder, PotatoOfDoom azonban ezen próbál változtatni: az AMD új gyors képfelskálázási technológiáját implementálja a játékban használt Nvidia DLSS helyett.A FidelityFX Super Resolution 2.0 mod for Cyberpunk 2077 fejlesztése ugyan még folyamatban van, de a készítő állítja, hogy a változás lenyűgöző, állítása szerint GTX 1080-on sikerült elérni, hogy 45 fps-sel hasítson a játék felskálázott 4K-ban, ez pedig nagyjából a duplája a játékban használt DLSS csomag teljesítményének.A modot kipróbáló játékosok is biztató eredményekről számolnak be: az egyikük szerint, csak időnként kicsit szellemképes még a látvány. Egy másik játékos szerint 5700XT-n 50-ről 86 fps-re ugrott fel ultrában a játék.Ha követnéd a fejlsztést és saját felelősségre ki is próbálnád, a innen letöltheted a modot, AMD és Nvidia kártyákkal is működik.