Egy új előzetessel adott magáról életjelet a készülőben lévő Gothic remake

Sokan azt gondolhattuk, hogy túl nagy a csend a Piranha Bytes 2001-es fantasy RPG-szerepjátékának, a Gothic-nak a felújított verziója körül, a fejlesztők viszont végre hoztak nekünk egy friss előzetest a játékból.

Még 2019-ben kaptunk egy játszható demót a Gothic remake prototípusából, amivel a fejlesztők azt tesztelték, hogy van-e egyáltalán igény egy modern feldolgozásra. Úgy tűnik, hogy a rajongók részéről van erre igény, szóvalhamarosan.A Gothic egy fantasy témájú RPG-szerepjáték, amiben épp háború dúl az orkok és az emberek között, utóbbiak nem állnak valami jól, erősebb fegyverekre van szükség, ezért a király bányásztelepén elítélt munkásokat dolgoztat, hogy mágikus ércet vonjanak ki a bányákból az említett fegyverek elkészítéséhez.Névtelen fegyenc főhősünkkel tehát ismét visszatérünk a felújított grafikájú tárnákba, természetesen a dolgok szokás szerint elcsesződnek, nekünk kell majd a különféle elitélt-frakciók között rendet tenni, miközben egy ősi démonnal is szembekerülünk.A Gothic Remake PC-n, PlayStation 5-ön, illetve Xbox Series X|S konzolokra fog érkezni, sajnos azt még nem tudjuk, hogy pontosan mikor is léphetünk majd be a mágikus búra alá került büntetőtelep/bányászkolónia területére.

Nézd nagyban ezt a videót!