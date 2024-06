Egy több mint 10 perces gameplay videót kapott a Star Wars: Outlaws

Star Wars: Outlaws sem maradt ki a Ubisoft saját bejáratú videojátékos eseményéről, a Massive Entertainment ugyanis összedobott egy több mint 10 perces gameplay felvételt a soron következő Csillagok háborúja videojátékról.

Ha eddig még nem történt volna meg, akkor most alighanem a te állad is leesik majd a látnivaló alapján, hiszen a külső nézetes akciózásra fókuszáló Star Wars: Outlaws hihetetlenül, így alig akad majd rajongó, aki ne szeretne bele azonnal.Ráadásként már nem is kell túl sokáig várni arra, hogy a Star Wars: Outlaws megjelenjen, hiszen a Ubisoft augusztus 30-án szeretné elérhetővé tenni a játékot PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt.

