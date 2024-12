Egy szivárogtató szerint már hónapok óta zajlik a Half-Life 3 tesztelése

A megbízható kiszivárogtató és adatbányász Gabe Follower szerint a Valve az elmúlt hónapokban elkezdte a játékteszteket HLX-hez (ami vélhetően a Half-Life 3), ezeken a fejlesztőkön kívül családtagok és barátok is részt vesznek.

Ami különösen érdekes, hogy hasonló játékteszteket tartottak a Deadlock című MOBA/hős lövöldéhez, valamint a Half-Life: Alyx-hez. A Half-Life 3 idén többször is szóba került, de most Gabe Follower magabiztosan állítja, hogy a fejlesztés már eléggéSzóval emberünk arról beszélt friss videójában, hogy ez egy elég fontos szakasza a projektnek, ha túléli az ünnepeket és "nem lesznek komolyabb problémák a játéktesztek során, akkor a fejlesztés a megfelelő ütemben folytatódik és a 2025-ös bejelentés igencsak lehetségesnek bizonyulhat."Reméljük, hogy így lesz, mindenesetre mint minden pletykát, illetve szivárgást, úgy ezt is érdemes a helyén kezelni, különösen, ha a Valveról van szó (gondoljunk csak a különböző törölt, szünetelő, el nem készült projektekre).

