Egy Sims 4 játékos újraalkotta Bill városát a The Last of Usból

A The Sims a legnépszerűbb életszimulációs franchise, sok játékos a különböző témák alapján alkot újjá karaktereket és otthonokat, most egy Sims 4 felhasználó létrehozta Bill városát a The Last of Usból.

Az Isambardy nevű játékos egy 26 perces videóban bemutatta Bill szülővárosát, a massachusettsi Lincolnt az HBO The Last of Us című sorozatából. Láthatóak, valamint a környéken található többi épület is, az alkotó elmondta, hogy a sorozatból származó képernyőképeket használta referenciaként, így a lehető legpontosabbá tudta tenni az építményeket.Isambardy a The Sims 4 Cottage Living DLC-jéből származó Henford-on Bagley területet használta, azonban a korlátozott hely miatt sok építményt kisebbre épített. Azért sok mindent sikerült beillesztenie, például a templomot és a parkolót, ez azonban azt is jelentette, hogy Bill csapdáit is ki kellett hagynia az építkezésből.A hozzászólásoknál sok The Last of Us-rajongó dicsérte Isambardy építményét és azt, ahogyan pontosan rekonstruálta Bill és Frank otthonának belső tereit. A sorozat harmadik részével kapcsolatban voltak olyan nézők, akik nem tűntek elégedettnek a játéktól való eltérésekkel, szerintük az HBO-sorozatnak hűnek kellene lennie a forrásanyaghoz.

Nézd nagyban ezt a videót!