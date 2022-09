Egy retro kézikonzol érkezik hamarosan a Capcom klasszikusaival Evercade EXP néven

Az Evercade EXP kézikonzol egy igazi csemege lesz a retro játékok szerelmeseinek, 18 klasszikus CAPCOM címmel fog debütálni a megjelenéskor, emellett tartalmazni fogja a teljes Evercade könyvtárat is közel 400 játékkal.

A kézikonzol olyan legendás CAPCOM címekkel érkezik, mint aés még sorolhatnánk. Érdekesség, hogy vertikális módban olyan klasszikus címeket tudunk majd tolni a konzolon, mint az 1942, az 1943, a Commando és a Wolf of the Battlefield: MERCS.A gép egy 4.3"-os IPS kijelzőt kapott, USB C és MINI HDMI kimenetek egyaránt megtalálhatóak lesznek rajta. A 18 cím mellett természetesen elérhető lesz fizikai, kártyás formában a teljes Evercade kollekció közel 400 játékkal, a dedikált TATE módnak köszönhetően pedig függőlegesen, elforgatva is tolhatjuk majd ezeket a játékokat.Az Evercade EXP kézikonzol előrendelése szeptember 6-án indul a gyártó hivatalos oldalán , hivatalosan pedig november 24-én kerül majd forgalomba. A fogyasztói ára 150 euró, a mostani árfolyamon olyan 60.00 Ft körül lesz. Bízunk benne, hogy hozzánk is eljut majd ez a kis retro csemege.

