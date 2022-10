Egy rendhagyó fesztivállal készül a Halloween ünnepére a Cult of the Lamb

A kultista-szimulátorba is beköszöntött végre a "szellemes" szezon, a Cult of the Lamb egy tematikus frissítést kapott, amiben Halloweenes dekoráció, kultista kinézetek, egy új rituálé és még jópár Halloweenes tartalom érkezett a játékba a mai napon.

Nyakunkon a "tökös" ünnep, a Halloween, már csak egy hét a horrorrajongók karácsonyáig. A Massive Monster csapata is elkezdett rákészülni az ünnepi szezonra,. A Blood Moon Festival névre hallgató esemény rengeteg jósággal látja majd el az igazi hívőket.Kapásból kaptunk egy új rituálét, ami visszahozza a szektánk elhunyt tagjait az élők sorába, a mi feladatunk pedig visszaterelni ezeket az eltévelyedett lelkeket a nyájunkba. Emellett a követőinket vicces Halloweenes maskarákba öltöztethetjük, a szekta otthonát pedig különféle dekorációkkal díszíthetjük ki, hogy teljesen átjárjon mindenkit a Halloweenes borzongás.A Blood Moon Festival minden Cult of the Lamb szektatagnak ingyenesen elérhető, nem árt viszont sietni, mivel a Véres Hold nem lesz fenn sokáig az éjszakai égbolton, november 10-ig tart csak az ünnepi szezon a Cult of the Lamb -ban.

Nézd nagyban ezt a videót!