Egy rákos betegnek a Valorant közössége segít megbirkózni a gyűlölködő kommentekkel

Kyedae, a Twitch-streamer nemrég nyíltan beszélt arról, hogy a Valorant hogyan segített neki megbirkózni a rákos viccekkel, ugyanis a játékosnál akut mieloid leukémiát diagnosztizáltak és érzéketlen kommenteket és vicceket kapott a betegségével kapcsolatban.

Kyedae, akinek valódi neve Kayla, kezdetben nehezen beszélt nyilvánosan az állapotáról, de végül úgy döntött, hogy megosztja történetét. A hétvégén elárulta, hogy a rákjára vonatkozó megjegyzések már nem zavarják, mert napi 8 órát játszik a Valorant tal és a játék nemcsak a betegségéről tereli el a figyelmét, hanem, akik osztoznak a játék iránti szenvedélyében.Kyedae rájött, hogy a Valorant lehetővé tette számára, hogy elmeneküljön a betegségével járó stressz és szorongás, valamint a kapott érzéketlen megjegyzések elől, így a 100 Thieves nevű Esports csapat tagja is. Egyik korábbi streamjében azt is elárulta, hogy az eredeti rákdiagnózisát mindenki előtt titokban tartotta, beleértve a családját, barátait és vőlegényét, TenZ-t is.Rájött, hogy a titoktartás stresszes is lehet, és további szorongást okozhat, de amikor közölte, TenZ azt mondta neki, hogy a kezelés alatt végig ott lesz mellette, és teljes támogatásáról biztosította. A közvetítések alatti trollkodások és negatív kommentek mindig is problémát jelentettek a streamelőknek, az utóbbi hónapokban a probléma azonban elfajult sokaknál, jelentősen megnőtt a gyűlölködő kommentek száma.