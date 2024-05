Egy rakás újítást jelentettek be a Smalland: Survive the Wilds-hoz

Ma a Maximum Entertainment bemutatta a Smalland: Survive the Wilds című többjátékos túlélő kalandjáték májusi frissítését, amely PC-n már elérhető és hamarosan megérkezik PS5-re és Xbox Series X|S-re is.

, így például a megszelídített lények kiszabadíthatják magukat, ha elhanyagoljuk őket, illetve a velük való kötődést is átdolgozták. Frissítették a párbeszédeket az NPC-kel és recepteket az új csapdákhoz és a készítésükhöz szükséges csalikhoz.Jött egy új beállítási lehetőség is, amellyel megadhatjuk, hogy a befogott lényeink ne pusztuljanak el. A Smalland: Survive the Wilds februárban jelent meg és csapat közleménye szerint a mai napig több mint 52 ezer napi játékossal büszkélkedhet és több mint 1,9 millió Twitch-nézési órája van.

Nézd nagyban ezt a videót!