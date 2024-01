Egy rakás gameplay videó érkezett a Like a Dragon: Infinite Wealth-ről

A megjelenéshez közeledve elszaporodtak a világhálón a Like a Dragon: Infinite Wealth előzetesek, amelyekhez az újságírók kipróbálhatták a játék egy speciális változatát, ami gyakorlatilag már minden fontos funkciót tartalmazott.

Erről gyorsan közkinccsé is tették véleményüket, amihez már nemcsak írott szöveget alkalmaztak, hanem több magazin gameplay videókat állított össze, aminek jóvoltából most lehetőségünk nyílik megtekinteni egy tonnányi kedvcsinálót,Ha kíváncsi vagy ezekre a videókra, az alábbiakban sorban nézheted őket, ha pedig már a Like a Dragon: Infinite Wealth -et pörgetnéd, január 26-ig még maradj türelemmel, hiszen akkor érkezik a játék PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt.

