Egy rajongói moddal valódi rémálom lesz a Resident Evil 4 Remake

A hét elején jelent meg egy új Nightmare című mod a Resident Evil 4 Remake hez, amely a játék különböző elemeinek, például a sárga gyógynövények, a harci kések tartósságával, az árak megváltoztatásával teszi még nehezebbé a játékot.

A múlt havi megjelenés óta a Resident Evil játékosok különböző modokat hoztak létre és néhányan máris a megnövelt nehézséggel szeretnék feldobni a hangulatot. A Sunt222 nevű modder által készített Nightmare mod letölthető a NexusMods oldalról és jelentősen megnöveli a nehézséget azáltal, hogy, mint például a gyógyítás, a harc, a kereskedelmi és a sebzési értékek.A változtatás szinte minden vásárlás árát megemeli, valamint az ellenségek sebzési értékeit is módosítja, ami miatt a játékosok a szokásosnál több kárt szenvednek el. Ha ez nem lenne elég, a mod emellett megnöveli a páncélok és a kések javításának nehézségét is, miközben a sárga gyógynövények készítését is megnehezíti. A modder azt ajánlja, hogy úgy kezdjük a játékot, hogy nem alkalmazunk bónusz kiegészítőket, tárgyakat vagy fegyvereket.