Egy óriási frissítéssel jön Steamre és Xboxra a The Lord of the Rings: Return to Moria

Korábban csak a bétaverzióban volt elérhető a Sandbox mód, most azonban a frissítéssel minden platformon lesz lehetőség a független felfedezésre a hegységben. A bányák felfedezése még közösségibb élmény lehet, ugyanis teljes crossplay is érkezik PC-re és konzolokra.Az újdonságok közé tartozik, hogy finomhangolhatjuk a nehézségi szintet; PC-n szólóban szüneteltethetjük a játékot; továbbá új fegyverekkel, páncélokkal, épületelemekkel, dekorációkkal találkozhatunk. Steamen és Xbox Series X|S-en a frissítéssel együtt jelenik meg a játék, azjön a patch.

The Lord of the Rings: Return to Moria Xbox Series X|S és Steam verziója augusztus 27-én korlátozott ideig kedvezményesen jelenik meg a The Golden Update frissítés mellett - jelentette be a kiadó North Beach Games és a fejlesztő Free Range Games.'>