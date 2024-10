Egy nagy bővítmény készül a Lollipop Chainsaw RePOP-hoz

Izgalmas hírekkel szolgált a Lollipop Chainsaw RePOP jövőjével kapcsolatban Yoshimi Yasuda, a Dragami Games elnöke, aki bejelentette, hogy egy nagyobbacska bővítmény formálódik a háttérben a különleges zombis akciójátékhoz.

Az elnök a Twitteren jelentette be, hogy, előbb azonban szeretnének megbizonyosodni arról, hogy mindenki szeretne játszani vele, szóval a bővítmény elkészülése alighanem az eladásokon is múlik majd.Yasuda semmilyen közelebbi információt nem közölt az extra tartalomról, de azt még hozzátette, hogy továbbra is folytatják a játék bővítését különféle kosztümökkel. A Lollipop Chainsaw RePOP már megjelent PC-re, PS5-re, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re, de novemberben PS4-re és Xbox One-ra is beroboghat.