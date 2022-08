Egy moddernek hála mindenki végigjátszhatja a soha meg nem jelent Warcraft kalandjátékot

A Warcraft Adventures: Lord of the Clans sztorija kifejezetten érdekes abban a tekintetben, hogy a Blizzard valójában soha nem készítette el a kérdéses kalandjátékot, mégis óriási kultusz kerekedett belőle.

Egy modder pedig most úgy döntött, hogy ha a Blizzard nem, majd ő befejezi az egészet, hiszen, amit DerSilver83 most többéves munkával a háta mögött ugyan, de tulajdonképpen befejezett, amiért biztosan rengeteg rajongó hálás lesz.A kérdéses javítást IDE kattintva töltheted le magadnak, azonban ne feledd el, hogy telepítése előtt szükséged lesz még a félkész alapjátékra is, amihez értelemszerűen nem adhatunk elérhetőséget, ugyanakkor egy rövid kereséssel hamar rá lehet akadni több torrent-oldalon is.