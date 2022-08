Egy második, bővített műsorral is jelentkezik majd az Xbox

A mostani hét folyamán - ahogy már nem egyszer említettük - érkezik a Summer Game Fest, ahol rengeteg bejelentés vár a gamerekre a videojáték ipar szereplőitől, ennek az eseménysorozatnak az élén lesz az Xbox az annuális konferenciájával.

A június 12-én esedékes Xbox / Bethesda élő adása az egyik legvártabb műsor, benne rengeteg érdekesnek ígérkező címmel, és nagyon úgy tűnik, hogy a kilencven perces konferenciába bele sem fog férni minden. Erre gondolt a Microsoft is, úgyhogy tavalyhoz hasonlóan, idén is lesz napokkal a fő konferencia után egy kibővített második műsor több forrás szerint.A bővített műsorban új előzetesek és részletesebb betekintések lesznek a már bemutatott játékokról. Lesz is miről beszélni, ugyanis- a Starfield és a Redfall mellett fejlesztés alatt áll az új Fable, az Obsidian készítésében az Avowed, a Perfect Dark Reboot, nem is beszélve akár az Indiana Jones játékról, szóval van miért várni a vasárnapot.