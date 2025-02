Egy közösségi multis HUB-ot kap a WWE 2K25, ez lesz a The Island

A 2K már javában készül a pankrációs sorozat következő részére, a WWE 2K25 -re és persze lesz benne minden olyan elem, amit egy WWE-címtől elvárhatunk, de az online közösségi akciókat is felfedezhetjük egy új helyen, amit The Islandnek hívnak.

A State of Play során látott The Island a WWE 2K25 -ben egy, kihívásokat kereshetünk és történeteket hozhatunk létre. Hasonló az NBA 2K sorozat The City-jéhez, bár itt a labda helyett a valós ellenfeleket fogjuk dobálni.Lesz testreszabás és személyre szabás ebben a neonfényes városban, sőt, egy templom is The Undertaker számára és még sok más felfedezni való. Bár a WWE 2K25 az előző és a jelenlegi generációs konzolokra, valamint PC-re is készül, a The Island csak PS5-re és Xbox Series X|S-re érkezik.

