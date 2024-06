Egy közel 20 perces gameplay videót kapott a Life is Strange: Double Exposure

Sokan örülnek neki, hogy a Square Enix és a Deck Nine Games folytatják a Life is Strange-sorozatot, ráadásul egy olyan főhőssel, aki egykoron híressé tette a szériát, avagy az első rész központi alakjának, Max Caulfieldnek a legújabb történetével.

Erről kaptunk most egy rendkívül átfogó bemutatót egy közel 20 perces gameplay felvétel képében, aminek jóvoltából, legyen szó akár a beszélgetések és döntések fontosságáról, akár az idő manipulációjáról.A rejtélyes gyilkossági ügyet felgöngyölítő Life is Strange: Double Exposure megjelenését október 29-én várhatjuk PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re, de később Nintendo Switch-re is megkaparinthatjuk, de ehhez egyelőre még nincs megjelenési dátum.

Nézd nagyban ezt a videót!