Egy korszak vége: Shuhei Yoshida januárban távozik a Sony éléről!

Óriási változás előtt áll a Sony Interactive Entertainment, ami a cég egész jövőjére hatással lehet, lévén távozik a csapat éléről Shuhei Yoshida, akinek az elmúlt években óriási szerepe volt az elért sikerekben.

Yoshida mindezt a hivatalos PlayStation Podcast részeként ejtette meg, ahol viccesen fogalmazott, hiszen azt mondta, hogy, és egy kicsit olyan ez, mintha egy új játék indulási dátumát jelentené be, amihez nevetve hozzátette - erre még régóta nem került sor.Yoshida 31 évet töltött a PlayStation szolgálatában, több generációt vezényelt le sikeresen, azonban most úgy döntött, hogy itt az ideje továbblépni. Konkrét tervei most még nincsenek, de abban biztos, hogy az indie fejlesztőket a jövőben is minden erejével szeretné támogatni.