Bár még a látóhatáron sem volt, azonban a Nintendo már most tudja, hogy legalább egy extra hónappal több időre van szükségük ahhoz, hogy megfelelő minőségben elkészülhessen a The Legend of Zelda mozifilm.

A kérdéses alkotásról ugyanis köztudott volt, hogy eredetileg 2027. március 26-ra lett betervezve, azonban dacára a távoli időpontnak, a japánok már most úgy látják, hogy el kellett tolniuk ezt az időpontot, így kiderült, hogyA hírt maga Shigeru Miyamoto jelentette be a Twitteren keresztül, aki gyártási okokra hivatkozott a film elcsúsztatása kapcsán, és kiemelte, hogy minden plusz időt arra használnak majd fel, hogy a film a lehető legjobb lehessen.