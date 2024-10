A Sega bejelentette, hogy a vártnál sokkal gördülékenyebben halad a Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii fejlesztése, ezért egy héttel előrébb hozták a hétköznapinak egyáltalán nem nevezhető alkotás megjelenését.

Ennek megfelelőenPC-n, PS4-en, PS5-ön, Xbox One-on és Xbox Series X/S-en egyaránt, amit a készítők egy friss kedvcsinálóval is nyomatékosítottak.Az alábbiakban látható videón a tengeri ütközetekre vethetünk egy röpke pillantást, ami nagyon fontos eleme lesz a Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii -nak, és a készítők láthatóan igencsak sok energiát is öltek abba, hogy jó legyen.

Nézd nagyban ezt a videót!