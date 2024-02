A Ubisoft bejelentette, hogy a Skull & Bones első szezonja, a Raging Tides már elindult, amelyben egy veszélyes útra indulhatunk a gonosz kalóz, Lord Philippe La Peste és legendás hajója, a La Potence ellen.

Minden egyes szezon 12 hétig tart és változásokat vezet be a világban,, amelyekben részt vehetünk. A Ubisoft azt is közölte, emellett több hajóra, fegyverre, kozmetikumra és egyebekre is számíthatunk.Az életminőségbeli fejlesztéseken túl a Raging Tidesban a lord flottájával nézhetünk szembe, ami a stúdió szerint egy epikus csatával csúcsosodik ki. A nagy értékű zsákmányt szállító kereskedelmi konvojokkal szintén találkozhatunk az Indiai-óceánon.

