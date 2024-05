Egy jeges világba visz a jövőre megjelenő Permafrost című túlélőjáték

A SpaceRocket Games és a Toplitz Productions bejelentették a Permafrost ot, amely a mostanában népszerű túlélőjátékok egyik újabb címe lesz és egy havas, zord, nyílt világú városi környezetbe taszít bennünket.

Az alapfelállás szerint egy apokaliptikus holdfázis-jelenség nyomán az emberiség a kihalás szélén áll, miközben a világ az örök fagynak vetette alá magát. Túlélőként alkalmazkodnunk kell a csontig hatoló, fagypont alatti hőmérsékletekkel, amelyek hatással lesznek a karakterünk képességeire.Járhatjuk a saját utunkat, de össze is foghatunk a társadalom újjáépítése érdekében: menedékházakat építhetünk, növényeket termeszthetünk és használhatjuk a működő járműveket is. A Permafrost egyjátékos és kooperatív lehetőséget is kínál majd akár 4 játékos számára és a tervek szerint

