Egy ingyenes DLC-t is kapnak a Men of War II korai vásárlói

A Fulqrum Publishing és a Best Way stúdió bejelentette a Men of War II új DLC csomagját, a Frontline Herot, amely ingyenes lesz azoknak, akik a május 15-i megjelenés első hetében megvásárolják a stratégiai játékot.





A Frontline Hero exkluzív kozmetikai anyagokat ad a profilunkhoz, beleértve két exkluzív profiljelvényt és hat exkluzív avatárt, egy 10 háttérképből álló készletet, valamint. Utóbbiak közé tartozik a M4A3E8, vagyis a Sherman tank; a német Panther Ausf. A; a szovjet T-34-85, valamint a T-34-85M.Akik még többre vágynak, azoknak a Deluxe Edition is elérhető lesz, ez a teljes játékot, a Frontline Hero Packot, egy digitális művészeti könyvet, valamint a hivatalos soundtracket kínálja és az első héten 10 százalékos kedvezménnyel szerezhető meg.A folytatást még 2021-ben jelentették be, így elég nagy várakozás övezi, mi pedig a Game Channelen tesztelni is fogjuk és hamarosan olvashatják.