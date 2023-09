Egy hónap múlva rajtol a Tekken 8 zárt bétája

Tekken 8 új szintre emeli a legendás franchise-t, a zárt bétateszten kipróbálhatjuk a szemtől szembeni küzdelmet online, ráadásul már a cross-platform támogatással, a jelentkezések pedig már elindultak az októberi tesztre.

A zárt teszt 19 karaktert tartalmaz majd, köztük számos visszatérő kedvencet és új harcost is: Jin, Kazuya, Jun, Paul, Law, King, Lars, Jack-8, Xiaoyu, Nina, Leroy, Lili, Asuka, Hwoarang, Bryan, Claudio visszatérnek, míg Azucena, Raven és az újonnan bejelentett Feng csatlakozik a játszható karakterek közé.A teszten való részvételhez nem szükséges PS Plus, vagy Game Pass előfizetés, továbbá akik részt vettek a júniusi zárt teszten és letöltötték a buildet, egy frissítést követően beléphetnek a közelgő zárt bétatesztbe. A regisztráció október 11-én, magyar idő szerint reggel 9-kor zárul, a kiválasztottak 18-án kapják meg az értesítést.A játék, PlayStation 5, Xbox Series X|S és PC platformokon lesz elérhető, a regisztráció már most elindult a Bandai Namco oldalán

