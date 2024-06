Egy héten át ünnepelhetjük a Five Nights at Freddy's 10 éves évfordulóját

A ScottGames bejelentette, hogy napokon belül betölti 10 éves évfordulóját a Five Nights at Freddy's franchise, aminek apropójából augusztus elején egy héten át ünnepelhetjük majd a jeles eseményt egy kisebb-nagyobb dologgal.

, majd másodikán a The Joy of Creation remake demóját, és míg harmadikán a VIP - interakív novella ingyenes változatát, addig negyedikén a Steel Wool bejelentését.Ezt követően ötödikén egy Scott Cawthon interjúra számíthatunk Dawko 2.0-val, hogy hatodikán egy eleddig ismeretlen kollaborációról hulljon le a lepel - talán a Fortnite-tal -, és míg hetedikén a Clickteam által fejlesztett Five Laps at Freddy's játék demóját kapjuk meg, addig nyolcadikán a Five Nights at Freddy's: Into the Pit teljes verziója is megérkezik közénk.