Egy héten át ingyenes lesz a Battlefield 2042

A lövöldözni vágyók a következő hónapban ingyenesen játszhatnak a Battlefield 2042 -vel, ugyanis az FPS játék a harmadik szezon megjelenésére készül, a Steamen pedig december 1-től 5-ig ingyenesen kipróbálhatják, akik még nem tették ezt meg.

Egy év telt el a játék indulása óta és sok minden megváltozott ezalatt az idő alatt., beleértve a vitatott speciális rendszer további módosításait, amelyek a Battlefield játékokból ismert osztályrendszer felé tolódtak el. Az új szezon új térképpel is bővül és átalakítják a Manifest and Breakaway pályákat.Az Xbox és a PlayStation tulajdonosok szintén ingyenes hozzáférést kapnak decemberben, előbbiek december 1 és 4 között, utóbbiak december 16 és 23 között, tehát egy héten át mókázhatnak a játékban szabadon. A Battlefield 2042 emellett a közeljövőben elérhető lesz az EA Play tagok és az Xbox Game Pass Ultimate előfizetők számára is. Az EA és a DICE azt közölte, hogy a harmadik évaddal kapcsolatos további információkról később számol be.

