Egy hét múlva új Atelier-játékot jelent be a Gust

Nagyszerű hírekkel szolgálhatunk a japán videojátékok kedvelőinek, a Koei Tecmo ugyanis bejelentette, hogy terveik szerint egy hét múlva, egészen pontosan augusztus 8-án számíthatunk majd arra, hogy a Gust bemutassa legújabb játékát.

Sőt mi több, már azt is tudjuk, hogy ez, a nagy bemutatót pedig lehetőségünk nyílik megtekinteni a Youtube-on keresztül, ahol mindent élőben közvetítenek majd a nagy eseményről.Az Atelier-sorozatból egyébiránt csak idén két cím jelent meg eddig, így az Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key még márciusban, valamint az Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg júliusban. Kíváncsian várjuk, hogy ezek után merre folytatja tovább a Gust!