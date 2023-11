Továbbra is feszes mellkassal támogatja tartalmilag a The King of Fighters XV -öt az SNK csapata, akik bejelentették, hogy egy újabb harcos amazonnal bővülhet a játék, aki név szerint Hinako Shijo lett a sorban.

Az egykori gimnáziumi szúm birkózóból lett bunyósnak várhatóan Aka ne Tamura adja majd a szinkronhangját, és ha minden a tervek szerint halad, akkor a szőke ciklon november 14-én már itt is lesz köztünk, mint a Fighters Pass idei utolsó harcosa. The King of Fighters XV PC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re jelent meg a múltban, így az új karaktert is ezekre a platformokra várhatjuk, ha pedig megnéznénk idő előtt mozgásban, itt a remek alkalom:

