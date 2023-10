Egy hatalmas kiegészítővel támad a tízéves Europa Universalis IV

Bár a Paradox korábban már megosztott néhány információt az Europa Universalis IV következő DLC-jéről, most közölték a részleteket mindarról, ami jön, valamint megerősítették a King of Kings megjelenési dátumát is.

A globális világ központja a nem oszmán hatalmakra helyeződik át az új kiegészítőben, Perzsia, Egyiptom és az újkori Bizánci Birodalom áll a középpontban és mindegyik civilizáció számos új nemzeti küldetést kap. Perzsia például több mint 70-et, de a King of Kings új nemzeti eszméket, kormányreformokat, tartományokat és programokat is ad a perzsáknak.A Bizánci Birodalom több mint 60 új nemzeti küldetéssel és 50 tematikus eseménnyel gazdagodik, Egyiptom 30 új küldetésre számíthat, valamint a történelem menetét is megváltoztathatjuk, ha Egyiptom nyugatiasítását választjuk. Számos más nemzethez is érkeznek kisebb változások, alesz és 5.700 forintért előrendelhető.