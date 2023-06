Egy gamer nagyapa első tetoválása a The Legend of Zelda előtt tiszteleg

A legendás RPG-sorozatnak hatalmas tábora van, akik nem félnek megmutatni a játékok iránti szeretetüket, a The Legend of Zelda egyik rajongója posztolt egy képet a nagyapjáról és az új tetoválásáról.





Egy TatemsChosenLegend nevű Reddit-felhasználó egy képet posztolt a nagyapjáról, a fotón lévő férfi egy The Legend of Zelda-pólót visel és az alkarját mutatja. A karján a Hyrule Crest látható, amelyet a franchise logójaként használnak és TatemsChosenLegend szerint ezA rajongók rendszeresen kimutatják a franchise iránti szeretetüket, az alkotások számos különböző formát öltenek, köztük azt a tetoválást is, amelyet TatemsChosenLegend nagyapja kapott. A The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom eladásai azt mutatják, hogy a sorozat bázisa erősebb, mint valaha és többen művészi eszközöket is találnak a cím ünneplésére.