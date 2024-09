Bár sokan vártak arra, hogy megérkezzen a Shadow of the Endtree bővítmény az Elden Ring hez, azonban sokan mégis kénytelenek voltak feladni a harcot, mert az utolsó főellenfélnél nagyon csúnyán elakadtak.

Az ő életüket próbálja megkönnyíteni most a From Software csapata, akik bejelentették, hogy az 1.14-es frissítés telepítésével ez a probléma megszűnik, hiszen segítségével, így könnyebben le tudják majd gyűrni a játékosok.Mivel a patch nemcsak a bosshoz nyúlt hozzá, hanem számos nerfet és hibajavítást is hozott, ezért letöltését mindenkinek meleg szívvel ajánljuk, hiszen több olyan problémát orvosol, amelyek korábban megnehezítették a játékosok életét.