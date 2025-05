Egy frissítés hozhatja el a 8K-támogatást a PS5 Pro-ba

A Sony állítólag egy nagyobbacska frissítésen dolgozik a PS5 Pro kapcsán, amivel az a céljuk, hogy két fontos dolgot adjanak hozzá a konzolhoz a generációváltás előtt, így a 4K/120 fps és a 8K/60fps támogatását.

A hírt a Moore's Law Is Dead Youtube-csatorna szivárogtatta ki, akik belsős forrásokból értesültek a Sony terveiről és rögtön meg is jegyezték, hogy, lévén a legtöbb felhasználó még nem rendelkezik 8K TV-vel.Ezen felül a PlayStation állítólag további felbontások támogatását is szeretné biztosítani a rajongóknak, így hozzáadnánk az 1440p-t és az 1080p-t, bár mindkettőt PSSR-támogatás nélkül. Izgatottan várjuk, hogy mi sül ki ebből és mikor!