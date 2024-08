Egy férfi Guinness-rekordot döntött azzal, hogy 444 konzolt kötött egy tévéhez

Ibrahim Al-Nasser, egy szaúd-arábiai videojáték-gyűjtő Guinness-rekordot állított fel azzal, hogy a legtöbb játékkonzolt csatlakoztatta egyetlen tévéhez, jelenleg 444 konzolnál tart, amelyek szerinte "teljesen különböznek egymástól".

Technikailaga konzolok és a képernyő, gyűjteményének első darabja a Magnavox Odyssey (1972-ben debütált), a legújabb pedig a PlayStation 5 Slim. Egy táblázatot is vezet, amelyben minden konzolhoz egy adott HDMI-elosztót rendelt, így nyomon tudja követni, hogy éppen melyik konzolt szeretné bekapcsolni.Al-Nasser elmondta, szerinte az összes közül minden idők legjobb játékkonzolja a Sega Genesis (vagy Mega Drive). A furcsa rekordot megerősítette a Guinness, a rekordok éves gyűjteményének közzétételéről ismert rekorder szervezet.A férfi gyűjteménye azonban nem áll meg a konzoloknál, ahogy az alábbi videón is látható, számtalan más játéktárgyat is felhalmozott, köztük több játéktermi gépet és rengeteg ritka Metal Gear Solid-terméket.

