Izgalmas kijelentéseket tett a The Hollywood Reporter munkatársainak Craig Mazin, a The Last of Us franchise egyik alkotója, aki a televíziós sorozat kapcsán elmesélte, hogy sokkal hosszabb lehet, mint arra sokan számítanak.

Bár Mazin szerint semmi sincs kőbe vésve, ellenben úgy véli, hogy egyetlen évad biztosan nem lesz elegendő arra, hogy elmeséljék a vásznon a The Last of Us Part II történetét,Mint Mazin kiemelte, a szezonon belüli epizódszám sem fix dolog, így nem feltétlenül kell ismét kilenc részre számítani a következő szezonban, lehet több vagy kevesebb is, egy biztos: még több évad van a sorozatban.