Egy érdekes roguelike játék érkezik hamarosan Lethal Honor: Order of the Apocalypse néven

A HandyGames izometrikus nézetű hack-and-slay kalandjátéka, a Lethal Honor az első előzetese alapján kifejezetten sötét hangulatúnak és brutálisnak ígérkezik, emellett a játékmenete is tartogat majd meglepetéseket.

A sztori szerint. Számos hős közül választhatunk, akiknek a képességeit, tárgyait és felszerelését szabadon testre is szabhatjuk majd.Érdekesség, hogy minden egyes procedurálisan generált szint úgy fog funkcionálni, mint egy képregénypanel, a játékmenet is ehhez fog majd idomulni, szóval biztosan nem lesz két egyforma harc. Minden egyes nekifutással egyre közelebb kerülünk majd a feloldható karakterekhez, akik mind egyedi háttérsztorival fognak rendelkezni.A Lethal Honor: Order of the Apocalypse pörgős harcokat és kendőzetlen brutalitást ígér, a program PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch konzolokra és PC-re fog érkezni, pontos megjelenési dátummal sajnos még nem tudunk szolgálni.

