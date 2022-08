Egy érdekes pixelgrafikus narratív játék érkezik jövőre Tokyo Stories címmel

A japán játékfejlesztő stúdió, a Drecom egy vadiúj előzetessel jelentette be készülő pixel art stílusú, narratív kalandjátékát, a Tokyo Stories névre hallgató játékot, amiről ugyan még nem tudunk sokat, de már most érdekesnek ígérkezik.

A sztori a neonfényes japán nagyváros, Tokió utcáin fog játszódni, ahol rejtélyes eltűnések történtek. A játék főhőse a videóban is szereplő kapucnis, kékhajú lány lesz, aki a legjobb barátnője eltűnése után fog nyomozni, a történetben pedig központi szerepet tölt majd be a szomorúság, az elmúlás és a magány.A játékkal kapcsolatban még sok a kérdőjel, az viszont már most látszik, hogy. Főhősünkkel a kihalt nagyváros utcáit fogjuk járni, miközben összeszedjük majd a különféle elszórt üzeneteket.A város természetesen nem lesz teljesen kihalt, találkozunk majd különböző emberekkel, akik valamilyen oknál fogva az utcákon ragadtak, továbbá a videóban is szereplő piros kabátos barátunk is fontos szerepet kap majd a történetben. A Tokyo Stories jelenleg még a fejlesztés korai szakaszában van, előreláthatólag jövőre érkezik majd PC-re és konzolokra.