Egy elég menő légdeszkával közlekedhetünk a Destiny 2-ben

Destiny 2 , - a franchise történetében először, - egy újfajta járművel bővül, a 2024-es Guardian Games All-Stars eseményen szerezhetünk egy Allstar Vector névre hallgató légdeszkát ingyenesen.

A Bungie az évek során a Sparrow számos variációját adta adta ki, de soha nem érkezett egy teljesen új járműkategória. Most, ezzel az újdonsággal trükköket hajthatunk végre, síneken csúszhatunk, vagy csak stílusosan közlekedhetünk majd, amikorHogy megszerezzük, teljesítenünk kell a kedden kezdődő, Eva Levante által adott küldetést, majd a megtartásához a Drop in küldetést is. Lesz egy másik eszköz is, de azt már az Eververse mikrotranzakciós boltban lehet majd megvásárolni.

