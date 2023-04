Egy DLC-vel új történeteket kap a One Piece Odyssey

A mai napon a Bandai Namco Europe bejelentette a Reunion of Memories című DLC-t, amely hamarosan megjelenik a One Piece Odyssey hez, az ikonikus franchise-on alapuló RPG-hez és a kalózcsapatot egy új kalandra hívja.

A hírhedt kalózok végre megpihennek a hihetetlen kalandok után Waford szigetén és Memoriában, az emlékeikből álló világban. Ám amikor az utolsó közös éjszakát töltik, mielőtt elhajóznak, egy, arcára húzott csuklyával, kezében egy baljós fekete kockával - így kezdődik a Reunion of Memories története.A mai leleplezést kísérő trailer olyan kiegészítő tartalmat ígér, amely "egy utolsó titkos rejtélyt" mesél el azoknak a játékosoknak, akik az év eleji megjelenéskor vették kézbe a játékot. A Reunion of Memories nem kapott megjelenési dátumot, de várhatóan valamikor a közeljövőben kiadják. A fantasy kaland rengeteg órányi szórakozást nyújt a felhasználóknak, mi is teszteltük a Game Channelen, az új DLC-vel pedig még több felfedeznivalót kapunk.

