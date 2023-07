Egy Diablo IV bug a játékosok halálát okozhatja, miután végeztek a Treasure Goblinnal

Újabb lehetséges Diablo IV bug bukkant fel, ez különösen a hardcore játékosok számára lehet kellemetlen és a feltételezett bug a Treasure Goblint érinti, ugyanis néhányuk halála a felhasználók vesztét is okozza.

Perdre son perso en mode hardcore sur #DiablolV, c'est triste, mais perdre son perso en mode hardcore face ? un gobelin, c'est pas tr?s glorieux ????



Le streamer Killthuzad en a fait la douloureuse expérience et a perdu sa sorci?re de niveau 85 ? cause de l'impulsion mortelle pic.twitter.com/BendBN2yJ9 — MGG (@MGG_France) July 1, 2023

Normális esetben a kincses goblinok nem okoznak kárt, de páran képesek a Death Pulse effektusával spawnolni, ami egy sebzéshullámot szabadít el, ha megölik őket. Egy, nemhogy egy magas szintű hardcore játékost, aki valószínűleg nagyon óvatosan játszik.Ezen okok miatt sokan azt állítják, hogy valamilyen hiba történt, ugyanis egy Twitch-streamer, Killthuzad így járt. A Blizzard fórumán el is indult az ötletelés, végül többen is hasonló problémáról számoltak be: van, akinek 86 órányi játéka ment a kukába, más a 100-as szintű karakterétől vett búcsút. A Blizzard még nem kommentálta a témát, illetve az egész felvetést.