Egy Call of Duty: Vanguard játékos Prestige 10-es szintet ért el, egyetlen ölés nélkül

Bár a Call of Duty: Vanguard - mint minden COD, hiszen ezért szeretjük - semmi másról nem szól, mint az agyatlan darálásról, robbantgatásról, ölésről és vérről, egy játékos úgy ért el 10-es Prestige szintet, hogy egyetlen életet sem oltott ki - bizonyítvány hogy igenis létezik a békés megoldás.

Egy Pilgore nevű Call of Duty Redditor nemrégiben feltöltötte a bizonyítékot is, ha valaki kételkedne abban, hogy ez a valóban nagy kihívás lehetséges, és a videón bizony látszik, hogy három nap és 673 játék után sikerült maximális szintre emelni a Prestige-t, miközben egész pontosan nulla áldozatot követelt a teljesítmény.Egyébként a srácnak nem ez az első ilyen kihívás amit teljesít, ugyanezt, és már most tervezgeti, hogy a Modern Warfare 2 sem marad ki a mókából.Igazi pacifista lélek Pilgore.