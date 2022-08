Egy bug miatt teljesen kihaltak a Red Dead Online szerverei

Úgy tűnik, hogy a vadnyugati témájú akció-kalandjáték, a Red Dead Online végleg egy elhagyatott senkiföldjévé vált, a játékosok és a Rockstar után az NPC karakterek is elengedték a játék kezét.

Korábban már írtunk róla, hogy a Red Dead Online játékosai végleg eltemették a jobb sorsra érdemes vadnyugati kalandot, most pedig a Redditen számoltak be arról a furcsa bugról, ami miatt az NPC karakterek és az állatok is eltűntek a játék szervereiről.A játékosok beszámolói szerint. Állítólag napok óta fennáll ez a furcsa "szellemváros" jelenség, legtöbben PC-n tapasztalták a hibát, a mérges kommentek alapján viszont az Xbox- és a PlayStation-játékosok is belefutottak már ebbe.A hiba amiatt is bosszantó, mert így sok horgászathoz kapcsolódó küldetést nem lehet teljesíteni, mivel a vizekből egyszerűen eltűntek a halak. A Rockstar korábban már jelezte, hogy nagyobb frissítések már nem érkeznek a játékhoz, arra viszont számítottunk, hogy ilyen gyorsan "kihalnak" majd a szerverek. Azért reméljük, hogy ezt a hibát minél előbb orvosolják.