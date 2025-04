Egy Blizzard-játék is kaphat Netflix-adaptációt a közeljövőben

Túlzás nélkül a filmes és sorozatos feldolgozások korát éljük manapság, sőt egészen elképesztő népszerűségnek örvendenek ezek az átiratok, azonban rengeteg olyan franchise és kiadó van még, akik nem kerültek sorra.

Jez Corden, a The Xbox Two podcast házigazdája azonban nemrégiben arról beszélt műsorában, hogy olyan belsős információkra tett szert, amelyek szerint hamarosan a Blizzard is beállhat ebbe a sorba, ésHogy melyik játékról lehet szó, azt Jez nem kötötte az orrunkra, de nyilvánvalóan mindenki azonnal a Warcraftra asszociál, ami mellett a Diablo, az Ovweratch, esetleg még a StarCraft lenne az, amelyik kellően ismert és még elég komplex háttérrel is rendelkezik.