Egy bizarr hiba még mindig csapdába ejti az Overwatch 2 játékosait

Az Overwatch 2 játékosai felfedeztek egy kínos hibát, amely lényegében egy láthatatlan dobozba zárja a felhasználókat egy 1x1 pixeles ponton, így nem tudnak mozogni, ezáltal könnyű célpontot nyújtanak az ellenséges csapatok számára.

Izgalmas időszakon vannak túl az Overwatch 2 játékosai, több újítás mellett egy új karaktert is bemutattak a napokban . Azonban minden jó ellenére, még mindig van néhány probléma a játékban, köztük egy csúnya hiba, amely csapdába ejti a felhasználókat.A beszámolók szerint azés a karaktermodellek egy furcsa pózban ragadnak, mintha egy láthatatlan fal oldalához nyomódnának és semmi sem képes kimenteni onnan. Ez nem egyszeri eset, a különböző fórumokon sokan hasonló tapasztalatokról számolnak be már hónapok óta, most újra téma lett a Redditen Ez a hiba jellemzően a Colosseo térképen, egy meghatározott helyen jelenik meg, amikor a játékos átmegy ezen a ponton. Hozzászólásokban kérték, a Blizzard cserélje ki azt az elemet másra és egyelőre úgy tűnik, csak bizonyos karakterek mozgási képességei segíthetnek kijutni a csapdából élve.

Nézd nagyban ezt a videót!