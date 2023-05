Egy beszámoló alapján jövőre megjelenhet a Grand Theft Auto VI

A Take Two eredménybeszámolója szinte teljesen megerősíti a Grand Theft Auto VI megjelenési időszakát és a dokumentum az eddigi legnagyobb reményt adta nekünk, ugyanis arra következtethetünk, hogy jövőre kiadják.

A beszámoló szerint a 2025-ös pénzügyi évben várhatóan több úttörő cím bevezetésével új mércét állítanak fel az iparágban és ezzel több mint 8 milliárd dollár (2 billió 788 milliárd 816 millió forint) nettó bevételt érnek el. Ennek legfontosabb részei a "számos úttörő cím" említése és a nagy bevétel.A 2025-ös pénzügyi év leginkább 2024 áprilisában kezdődhet a brit cégeknél és 2024 októberében az amerikaiaknál, akárhogy is, most úgy tűnik, hogy a GTA VI-ot már jövőre láthatjuk. A 8 milliárdos összeg is elég nagy ugrás a 2023-as pénzügyi évre bejelentett 5,35 milliárdhoz képest.Érdekesen hangzik a "több" új játék említése is, hiszen a Take-Two tulajdonában van a 2K és a nemrég felvásárolt Farmvillet fejlesztő Zynga is, így az új címeket ezeket is jelenthetik, a 3 milliárdos ugrást pedig az ezektől származó bevétel is okozhatja. A fentiek egy része azért alátámasztja azt, hogy amegjelenik.