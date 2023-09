Egy 9 perces gameplay videót kapott a Dragon's Dogma 2

A Capcom egy igencsak alapos bemutatóval szolgált azoknak, akik várják a Dragon's Dogma 2 megjelenését, így a játékosok az alábbiakban 9 percen keresztül ismerkedhetnek az alkotás nagyon sajátos élményével és világával.

A gameplay egy pillanatig sem kertel,, miközben bemutatkozik a négy kaszt minden sajátossága, a játékmenet, de még az óriási játékvilág is, ami valóban lényegesen hatalmasabbnak ígérkezik, mint amit az elődben láthattunk.Mindez persze csak a jéghegy csúcsa, a 9 perces kedvcsinálón rengeteg más egyéb érdekesség is felbukkan, így ha alaposabban megismerkednénk a Dragon's Dogma 2-vel, ezt a videót most egyáltalán nem ajánlott kihagyni. Érkezik valamikor jövőre PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re.

Nézd nagyban ezt a videót!