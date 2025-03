Egy 7 perces gameplay videót kapott a Hell is Us

A Nacon és a Rogue Factor egy 7 perces gameplay videót mutatott be a sokak által várt Hell is Us -ról, amely akció-szerepjátékként nagy figyelmet szentel majd a nyomozásra is, aminek most egy komplett kedvcsinálót szenteltek.

A Nacon Connect seményen bemutatott felvétel alapján megtudjuk, hogy a játékosok valóban minden aspektusból át tudják majd adni magukat az élménynek, így megfigyelési készségeikre, érvelési tudásukra és intuícióikra egyaránt szükségük lesz ahhoz, hogy előrehaladhassanak a történetben és feltárják a titokzatos országok titkait., de leginkább a történet előrehaladását támogatják meg. Amennyiben te is közelebb kerülnél a Hell is Us -hoz, az alábbi gameplay videó jó alternatívát jelent ehhez, a megjelenést pedig szeptember 4-én várhatjuk PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re.

Nézd nagyban ezt a videót!